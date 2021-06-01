بالفيديو.. افتتاح محطات مسار مترو 2020 باستثناء عقارات جميرا للغولف

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

تم تشغيل الخدمة في كل محطات مسار مترو 2020 البالغ عددها سبع محطات، باستثناء محطة عقارات جميرا للغولف التي ستفتتح تزامناً مع انطلاق الحدث العالمي «إكسبو 2020»، الذي تستضيفه الإمارات بين الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 مارس 2022.

وافتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم محطتي مجمع دبي للاستثمار، وإكسبو على مسار 2020 لمترو دبي، والتي ستكون مقتصرة حالياً للمخولين للدخول إلى موقع إكسبو، فيما ستتاح لخدمة الجمهور تزامنا مع الحدث في أكتوبر الماضي.

وخصصت الهيئة 35 حافلة مواصلات، تعمل على محطات مسار 2020، لتسهيل وصول الركاب من وإلى محطات المترو، حيث خصصت خطين لحافلات النقل العام في محطة الحدائق، وخطين في محطة ديسكفري جاردنز، وخطين في محطة الفرجان، إضافة إلى خمس خطوط للحافلات، مروراً بمحطة مترو مجمع دبي للاستثمار، كما تتوفر خدمة مركبات الأجرة في المحطات المشغلة.

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