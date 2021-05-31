شرطة الشارقة تطلق حملة "احذر مخاطر الإبتزاز الإلكتروني"

المصدر: الشارقة - وام

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم حملة توعية إلكترونية "احذر مخاطر الإبتزاز الإلكتروني" تمتد لمدة شهر وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين "هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة ومركز توجيه" بهدف رفع الوعي لدى أفراد المجتمع حول خطورة الإبتزاز الإلكتروني وتجسيداً لإستراتيجية وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان.

وقال العقيد عمر أحمد بوالزود مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة إن الحملة تهدف إلى توعية جميع شرائح المجتمع وتعريفهم بالمخاطر التي قد تواجههم في حال تعرضهم للإبتزاز الإلكتروني وحثهم على أخذ الحيطة و الحذر عند التعامل مع الأشخاص الغرباء أو المجهولين الهوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

و أوضح أن الحملة تتضمن توعية متنوعة لمكافحة هذا النشاط غير المشروع بثلاث لغات ( العربية ، والانجليزية ، والأوردو ) تحمل شرحاً وافياً حول كيفية الحماية من الإبتزاز الإلكتروني وذلك من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالقيادة إضافة إلى شاشات العرض الإلكترونية في حافلات هيئة الطرق والمواصلات إلى جانب نشر التوعية عبر وسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية والذكية.

و دعا العقيد بوالزود أفراد المجتمع إلى الحذر في التعامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي و اتخاذ الإجراءات التي تكفل حمايتهم من التعرض للتهديد أو الابتزاز الإلكتروني بأي شكل من الأشكال وعدم قبول التواصل مع الغرباء غير الموثوق بهم أو إرسال أي صور أو بيانات خاصة أو حساسة.

وطالب بعدم التردد في الإبلاغ عن أي إبتزاز يتعرضون له أو سلوكيات سالبة من خلال خدمة حارس عبر تطبيق القيادة أو بالإتصال على الرقم ( 0559992158 ) والرقم (065943228) أو التواصل على الرقم (999) المخصص للحالات الطارئة والحوادث البليغة.

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