حاكم الشارقة يعتمد 51.9 مليون درهم لسداد مديونية 99 مواطناً

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغ 51 مليوناً و907 آلاف درهم، لسداد مديونية 99 حالة من الحالات المعروضة على لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، ضمن الدفعة الـ20.

وأكد رئيس الديوان الأميري، رئيس اللجنة، راشد أحمد بن الشيخ، أن الدفعة الـ20 تأتي ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

وأضاف أنها تضمنت 99 حالة من الحالات من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الـ20، بلغ 786 مليوناً و786 ألفاً و153 درهماً، وبلغ مجموع المستفيدين 1576 مستفيداً.

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