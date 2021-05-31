4 هزات أرضية تضرب ساحل دبا الفجيرة خلال أسبوع

المصدر: سمية الحمادي ■ دبا الفجيرة

كشف مدير إدارة الزلازل في المركز الوطني للأرصاد، المهندس خميس الشامسي، لـ«الإمارات اليوم»، عن تعرض ساحل دبا الفجيرة لأربع هزات أرضية خلال أسبوع واحد، كان آخرها هزة بقوة 1.4 درجة على مقياس ريختر، وبعمق 15 كيلومتراً، خلال الفترة بين 24 و29 مايو الجاري، ولم تحدث تأثيراً أو أضراراً.

وأشار الشامسي إلى رصد الهزات الأربع بقوى متقاربة، راوحت بين 3.1 و1.4 درجة، مضيفاً أن النشاط الزلزالي في هذه المنطقة طبيعي، نظراً إلى حركة الفوالق الأرضية تحت قاع البحر.

وتوقع حدوث هزات أخرى بالقوة نفسها، موضحاً أن المركز رصد منطقة دبا الفجيرة، وأظهرت نتائج الرصد أن النشاط الزلزالي فيها يراوح بين خفيف ومتوسط، وقد يتكرر حدوث الهزات ما بين 3 و5 مرات خلال السنة الواحدة، لافتاً إلى أن النشاط طبيعي وقد يتكرر.

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