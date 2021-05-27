شرطة دبي تؤمّن المساكن بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تعتزم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إطلاق مشروع أمن المساكن الذكي في الأحياء والمجمعات السكنية في الإمارة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وتزويد النظام بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف الوصول لـ«صفر جريمة» في المناطق السكنية.

وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف، إن شرطة دبي تحرص على تطوير مشروع ذكي وعصري مبتكر يعمل بنظام الذكاء الاصطناعي دون تدخل بشري، يسهم في حماية المساكن من السرقة.

وأضاف أن الإدارة أطلقت مشروعات عدة وفق خطة أمنية شاملة للحد من سرقات المساكن في الإمارة، من خلال تحقيق أعلى مؤشرات مكافحة الجريمة والحد منها، وصولاً لإسعاد الجمهور، لافتاً إلى حرص رجال التحريات على التعامل مع مختلف الثغرات الأمنية التي قد تتسبب في جرائم مختلفة، مشيراً إلى أن مشروع أمن المساكن الذكي يسهم في بسط الأمن والأمان في المناطق السكنية.

وذكر أن سرقات المساكن معظمها تحدث خلال فترة الصيف التي يسافر فيها معظم الأسر لقضاء العطلات في الخارج، ما يحتم استحداث وإطلاق مشروعات تحمي المساكن من السرقة، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على الوصول لصفر جريمة في الإمارة وفق خطط مدروسة ودراسات دقيقة.

من جهته، أكد نائب رئيس المبيعات الحكومية للقطاعات الأمنية في مؤسسة الإمارات للاتصالات، عبدالله الأحمد، حرص (اتصالات) على التعاون مع شرطة دبي كشريك تكنولوجي في إطلاق مختلف المشروعات الأمنية التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة.

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