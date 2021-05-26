45 حافلة متطورة لنقل الموظفين في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، عن تعزيز أسطولها بـ45 حافلة مصممة خصيصاً لتقديم خدمة نوعية ذات جودة عالية للنقل الجماعي لموظفي الجهات الحكومية والشركات والسياح وزائري الفعاليات في إمارة دبي، في إطار جهودها المستمرة لتطوير خدماتها لمختلف فئات المتعاملين، وتحقيق رؤية الهيئة المتمثلة بـ(الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام).

وقالمدير إدارة التشغيل والشؤون التجارية في المؤسسة عبدالله إبراهيم المير: «استحدثت المؤسسة خدمة تأجير الحافلات ضمن خدمات التنقّل المقدمة لديها بهدف توسيع أنشطتها المختصة بالنقل والمواصلات وتقديم حلول نقل مبتكرة، حيث أن تلك الحافلات مجهّزة بأحدث التقنيات وتتميز بأفضل مواصفات الراحة والأمن والسلامة».

وأشار إلى أنه قد تم التعاقد مع 21)شركة حكومية وخاصة لتقديم خدمة متميزة لتوصيل ونقل الموظفين براحة وأمان مع دقة الالتزام التام بالمواعيد والأوقات المحددة لوصولهم الى العمل، إذ بإمكان الشركات الاستفسار عن الخدمة وطلبها عبر التواصل مع مركز المتعاملين التابع للمؤسسة على الرقم 80088088 أو من خلال التواصل بالبريد الإلكتروني sales@dtc.gov.ae.

وأكد المير أنَّ المؤسسة تضع نصب أعينها أن تكون محل الثقة والاختيار الأول في مجال التنقل الذكي في إمارة دبي لأكبر عدد من شرائح المجتمع، من خلال استحداثها لمعايير النقل وتطوير مبادرات وخدمات ترضي متعامليها وتحقق الغايات الاستراتيجية، التي تطمح لها والمتمثلة بالتشغيل المتميز وإسعاد الناس.

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