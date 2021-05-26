المندوس رئيساً للاتحاد الإقليمي للأرصاد الجوية لـ«المرة الثانية»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

انتُخب مدير المركز الوطني للأرصاد، عبد الله أحمد المندوس، رئيساً للاتحاد الإقليمي الثاني لآسيا، التابع للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لفترة جديدة، وذلك خلال فعاليات الدورة السابعة عشر للاتحاد التي عقدت بمقر المركز الوطني للأرصاد بأبوظبي افتراضيا، بحضور أكثر من 139 مشاركًا يمثلون 35 عضوًا في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والعديد من المنظمات الدولية الأخرى.

وافتتح المندوس الدورة الحالية بصفته الرئيس الحالي للإقليم، والممثل الدائم لدولة لإمارات العربية المتحدة، لدى المنظمة بتقرير مرحلي عن الإنجازات التي تحققت خلال الدورة الماضية وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمته الأمانة على الرغم من آثار جائحة COVID-19.

وأجريت جلسة الانتخابات على منصب الرئيس بدعوة سكرتارية المنظمة الأعضاء الذين يتمتعون بحق التصويت وبعد التحقق من أوراق الاعتماد تم عرض قواعد المنظمة لعملية الانتخابات والأهلية للترشح على منصبي الرئيس ونائب الرئيس.

و بعد اعلان فوزه بالرئاسة وجّه المندوس الشكر للأعضاء على إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد مرة أخرى، بالإجماع، مؤكداً على التزامه بالوعود التي أخذها على نفسه مسبقا خلال الدورة السابقة تجاه كل من يسكن هذا الاقليم .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news