شرطة الشارقة تعزز جودة الحياة بـ «مركز صديق للبيئة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

طبقت إدارة مراكز الشرطة الشاملة في القيادة العامة لشرطة الشارقة، نظام (مركز شرطة صديق للبيئة)، بالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة الدولة، وتنفيذاً للسياسة العامة للبيئة، الهادفة إلى تعزيز جودة الحياة في الدولة حاضراً ومستقبلاً، حيث نفذت النظام كمرحلة أولى على مركز شرطة واسط الشامل، من خلال تركيب أجهزة استشعار الحركة في جميع أروقة المبنى، بهدف تقليل الانبعاثات الناتجة عن الاستهلاك الكهربائي للمحافظة على البيئة.

وأفاد مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، العقيد يوسف عبيد بن حرمول، بأن القيادة تتبنى الأفكار والمقترحات والآراء التي تسهم في تحقيق بيئة عمل تتوافق مع المتطلبات الحكومية، والجهود المبذولة للحفاظ على بيئة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن المشروع ضمن خطط ومشروعات القيادة في مجال الاستدامة البيئية، وتم تنفيذ النظام كمرحلة أولى على مبنى مركز شرطة واسط الشامل، من خلال تركيب أجهزة استشعار الحركة بكل أروقة المبنى، لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه أثناء وخارج أوقات العمل، ما يسهم في تقليل الانبعاثات الناتجة عن الاستهلاك وذلك للمحافظة على البيئة وتعزيز جودة الحياة.

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