إنجاز حديقة الحومة للسيدات

المصدر: الشارقة - وام

أنجزت بلدية مدينة الشارقة زراعة حديقة الحومة للسيدات في ضاحية واسط على مساحة زراعية بلغت 41500 متر مربع .

وقال ثابت الطريفي مدير عام البلدية إن أعمال الزراعة شملت بسط العشب الأخضر على مساحة 15 ألف متر مربع وزراعة أكثر من 550 شجرة و1200 شجيرة مزهرة متنوعة و8000 زهرة الى جانب توريد 10 آلاف متر مكعب من الرمل الزراعي و400 طن سماد عضوي وفرته البلدية من مصنع السماد التابع لها ما يجسد حرص البلدية على تحقيق الاستدامة البيئية .

وأشار مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق الى أنه تم إنجاز المشروع خلال وقت قياسي وعمل به أكثر من 200 موظف من الفئات المساندة و20 فنيا ومراقبا و3 مهندسين ساهموا في تعزيز جمالية الحديقة باستخدام 90 مركبة وآلية ثقيلة وخفيفة .

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