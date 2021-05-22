محمد بن راشد: اقتصادنا خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": انكمش اقتصاد العالم 4٪ وتراجعت التجارة الدولية 20٪ وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. بينما خلق اقتصادنا 100ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و 148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.
وأضاف سموه نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً.
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