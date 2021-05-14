محمد بن زايد يزور حاكم الشارقة ويتبادلان التهاني بعيد الفطر المبارك

المصدر: الشارقة - وام

تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .. سائلين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير و اليمن و البركات على الجميع.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي .. بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة و سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة.

و أعرب سموه عن خالص تمنياته لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بدوام الصحة و السعادة و العمر المديد.

و تبادل سموهما - خلال اللقاء الذي جرى بقصر البديع في الشارقة - الأحاديث الأخوية حول مسيرة التنمية الحضارية التي تشهدها الدولة .. مستذكرين دور القادة المؤسسين في بناء صروح هذا الوطن ورفعته.

و تمنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لوطننا وشعبنا مزيدا من الرخاء والتقدم و الازدهار في ظل قيادة قائد مسيرته المباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، داعيين الله عز و جل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة و العافية و السعادة .. وعلى الأمتين العربية و الإسلامية بالسلام و الاستقرار و أن يرفع الوباء عن البشرية جمعاء.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان و الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام و الشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية ووكيل ديوان ولي عهد أبوظبي محمد مبارك المزروعي ورئيس الديوان الأميري راشد أحمد بن الشيخ، وعبدالرحمن بن علي الجروان.

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