محمد بن زايد يهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين بمناسبة عيد الفطر

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى القوات المسلحة، رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "أهنئ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها بمناسبة عيد الفطر المبارك.. داعياً الله تعالى أن يجعله مناسبة خير وسلام ومحبة لشعبنا والشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع".

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