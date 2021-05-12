فحص «كوفيد 19» شرطا لزيارة نزلاء «المؤسسات العقابية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حددت مديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية في قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي مواعيد زيارات النزلاء عن بعد في مراكز الشرطة في الإمارة عبر تطبيق «نافذتي» خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت أن الزيارات في مراكز الشرطة بأبوظبي والعين والظفرة تبدأ في الأول من شوال ولمدة 3 أيام من الثالثة عصراً حتى الخامسة مساء شريطة إحضار ما يثبت فحص «كوفيد 19» بمدة لا تتجاوز 48 ساعة، وأن يكون لدى الزائر رسالة نصية من شرطة أبوظبي بالموافقة والموعد المحدد.

ودعت الزائرين إلى حجز مواعيد الزيارات من خلال موقع شرطة أبوظبي الالكتروني على الرابط www.adpolice.gov.ae لتسجيل طلب الزيارة عن بعد.

وسيشعر الزائرون بالموعد عبر رسالة نصية قصيرة، تتضمن تحديد مركز الشرطة لتنفيذ الزيارة عن بعد.

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