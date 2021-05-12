محمد بن راشد يهنئ العالمين العربي والإسلامي بعيد الفطر السعيد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العالمين العربي والإسلامي بحلول عيد الفطر السعيد، متمنياً أن يحمل العيد الخير والبركة والرحمة على الجميع.

وقال سموه، في تغريدة على "تويتر": كل عام والإمارات بخير.. كل عام والمسلمين جميعاً بخير وصحة وسلام.. ونسأل الله أن يكون عيد الفطر عيد خير وبركة ورحمة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

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