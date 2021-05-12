«إسلامية دبي» صلاة عيد الفطر الساعة 5:52 صباحاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أنه سيتم فتح المصليات قبل صلاة العيد بمدة 15 دقيقة وإغلاقها مباشرة عقب الصلاة، وستبلغ مدة صلاة العيد بما في ذلك الخطبة 15 دقيقة، في حين ستكون مصليات النساء مُغلقة حتى إشعار آخر، مع ضرورة مراعاة تطبيق جميع الضوابط الاحترازية التي تم العمل بها في صلاة التراويح طوال شهر رمضان، مؤكدة أن تلك الإجراءات لا تهدف إلا للحفاظ على الصحة والسلامة العامة. وذكرت الدائرة في بيان أصدرته بهذا الشأن أنه سيتم إقامة صلاة العيد في تمام الساعة 5:52 صباحاً، مع التأكيد على عدم تزاحم المصلين عند مداخل ومخارج المُصلى، وعدم إقامة التجمعات قبل وعقب صلاة العيد، مشددةً على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المعمول بها سابقاً، كارتداء الكمامات والالتزام بترك المسافات بين المصلين حسب الإرشادات، وعدم المصافحة.

ويمكن الاطلاع على أسماء مصليات العيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للدائرة (www.iacad.gov.ae) أو عبر الحسابات الرسمية للدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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