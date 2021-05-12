«طرق دبي» توفر «واي فاي» مجاناً لركاب مترو دبي

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ركاب مترو دبي من المقيمين والسائحين إلى الاستفادة من خدمة «واي فاي» المجانية، عبر هواتفهم المتنقلة، بشرط أن تكون خطوطهم سارية المفعول.

وأفادت الهيئة بأنه يمكن للركاب تفعيل الخدمة عبر خطوات بسيطة تبدأ بفتح «واي فاي» الموجود على الجهاز، ثم البحث عن شبكة الاتصال اللاسلكية ضمن نطاق وجودهم، واختيار «WiFiUAE»، وسيصلهم تأكيد الاتصال وتفعيل الخدمة برسالة على رقم الجوال الإماراتي أو الدولي.

ويعد مترو دبي من أكثر وسائل النقل الجماعي استخداماً، مقارنة بمختلف الوسائل البرية والبحرية، وأظهرت الإحصاءات أنه الوسيلة المفضلة للركاب على الرغم من تحديات جائحة «كورونا»، التي أثرت سلباً في خدمات قطاع المواصلات العامة والنقل الجماعي في كل دول العالم.

وبدأت الهيئة، في الأول من يناير الماضي، توسيع شبكة خطوط مترو دبي، وتشغيل مسار مترو 2020، الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020.

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