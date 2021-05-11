حاكم عجمان يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر

المصدر: عجمان - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان .. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأعرب سموه عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيدها على صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

كما هنأ صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وبعث سموه برقيات تهنئة مماثلة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم وللأمتين العربية والإسلامية العزة والازدهار.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان بهذه المناسبة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام .

وأعرب سموهما عن خالص تهانيهما القلبية لهم وتمنياتهما أن يعيد هذه المناسبة على سموهم بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات باليمن والخير والبركات.

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