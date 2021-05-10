«إسلامية دبي» تحدد ضوابط صلاة العيد

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أصدرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بيانا يوضح قائمة بأهم الضوابط والإجراءات الاحترازية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مع مراعاة الاستمرار في تطبيق جميع الضوابط الاحترازية المماثلة لصلاة التراويح، للحفاظ على الصحة والسلامة العامة، إذ سيتم فتح المصليات قبل صلاة عيد الفطر بمدة 30 دقيقة وإغلاقها مباشرة بعد الصلاة، في حين ستكون مصليات النساء مغلقة حتى إشعار آخر.

وذكر بيان صادر عن الدائرة أنه سيتم إقامة صلاة العيد في الساعة 5:52 صباحا، مطالبة المصلين على عدم التزاحم عند مداخل ومخارج المصلى، وعدم اقامة التجمعات قبل وبعد صلاة العيد، مؤكدة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً. ويمكن للجمهور معرفة أسماء المصليات من خلال زيارة الموقع الالكتروني للدائرة أو مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة.

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