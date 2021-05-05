«مجموعة دتكو» تقدم مليوني درهم لحملة «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة دتكو التجارية والصناعية، المتخصصة في قطاع الإنشاءات والبنى التحتية والنفط والغاز والسياحة والشحن والخدمات اللوجستية، التبرع بمبلغ مليوني درهم لحملة «100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في رمضان في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويتواصل تدفق التبرعات على حملة 100 مليون وجبة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في شهر رمضان المبارك لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً.

ويستمر الأفراد والمؤسسات، لا سيما شركات القطاع الخاص، في تقديم التبرعات للحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام حتى بعد تحقيقها هدفها كاملاً خلال الأيام العشرة الأولى من إطلاقها بجمعها قيمة 100 مليون وجبة من مساهمات الشركات والأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات الخيرية والإنسانية والفعاليات الاقتصادية في دولة الإمارات.

وتوفر مليونا درهم، التي قدمتها مجموعة دتكو، المكونات الغذائية الأساسية لإعداد مليوني وجبة طعام وتوزيعها ضمن «حملة 100 مليون وجبة» في المجتمعات الأقل دخلاً ذات القدرة الشرائية المنخفضة في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة من أجل تقديم طرود غذائية قابلة للتخزين أو قسائم فورية لمستحقي الدعم الغذائي في تلك المجتمعات وفي مخيمات اللاجئين والنازحين في شهر رمضان المبارك.

وتسعى حملة «100 مليون وجبة» التي تتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، فيها مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومجموعة من المؤسسات الخيرية والإنسانية، إلى توفير شبكة أمان غذائي تمتد من دولة الإمارات، منطلق الحملة الإنسانية، نحو ملايين الجوعى من الأشد حاجة في 30 دولة تغطيها الحملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news