شرطة الشارقة تكثف إستعداداتها لليلة 27 وعطلة عيد الفطر

المصدر: الشارقة ـ الامارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن تكثيف إستعداداتها وجاهزية عناصرها لاستقبال ليلة 27، و29 من شهر رمضان الفضيل، وعطلة عيد الفطر المبارك.

واستعرضت الشرطة خلال الاجتماع الذي عُقد عبر خاصية الإتصال المرئي، الخطط الأمنية والمرورية الشاملة التي تم إعدادها لليلة 27 و29 رمضان وعطلة عيد الفطر المبارك، من قبل الإدارات المختصة، حيث تم الكشف عن تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية وتخصص 300 دورية عسكرية ومدنية، وتسيرها في كافة المناطق والشوارع الرئيسية داخل مدينة الشارقة، والمنطقتين الشرقية والوسطى، وتنظيم حركة السير بجميع الميادين، وبالقرب من الساحات المحيطة بدور العبادة، بهدف المحافظة على الهدوء والإنسيابية والنظام بشكلٍ عام.



وأشار الاجتماع إلى أن صلاة التراويح والتهجد ستقتصر إقامتها داخل حرم المساجد فقط، ولن يُسمح بآداءها في الساحات والطرقات المحيطة بالمساجد في كافة أرجاء الإمارة، تعزيزاً للقواعد والأسس المتبعة بشأن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة لأفراد المجتمع وبما يتوافق والإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في الدولة، للحد من انتشار فيروس كوفيد 19، والحد من الوقوف العشوائي، وما ينتج عنه من عرقلة حركة السير، والتسبب في حدوث إزدحام على الطرق، وذلك تجسيداً لرؤية شرطة الشارقة المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً؛ حيث تقرر تواجد فرق التفتيش الأمنية بشكل مكثف، لمراقبة الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتأكيد على ارتداء الكمامات، وتطبيق التباعد الجسدي وغيرها من الإجراءات والخطوات الأخرى التي تمس سلامة وصحة المجتمع.

أما فيما يخص مصليات العيد المفتوحة، فسوف تكون وفقاً للتوجيات التي ستصدرها لاحقاً جهات الإختصاص بالدولة وستطبق في حينها وفقاً لما يطرأ من مستجدات في ذلك الشأن.

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