محمد بن زايد يعبّر عن فخره بمواطنة صاحبة ورشة لإصلاح السيارات

المصدر: مصباح أمين - ومحمد الرفاعي- الشارقة

عبَّر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال اتصال هاتفي أجراه مع المواطنة، هدى المطروشي، صاحبة ورشة لإصلاح السيارات وصيانتها، عن فخره واعتزازه بأبناء الإمارات، مشيراً سموه في مكالمته إلى أنه سيزور هدى قريباً للسلام عليها.

ولي عهد أبوظبي: - «ندعم المطروشي وأبناء الإمارات ممن يعتبرون قدوة للآخرين».

وأكد سموه على الدور الكبير الذي تقوم به المطروشي، ما أسعده لما تبذله من جهد، متمنياً لها التوفيق، ومشدداً سموه على دعمه لها ولأبناء الإمارات ممن يعتبرون قدوة للآخرين.

وقالت المواطنة، هدى المطروشي (36 عاماً)، صاحبة ورشة «ايمكس» لخدمة السيارات، لـ«الإمارات اليوم»: «سعادتي بمكالمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا توصف، وأعتبرها وساماً على صدري، ومصدر فخر لي».

وأضافت هدى، الحاصلة على ماجستير في الإدارة والقيادة من كلية الأفق الجامعية: «عندما قال سموه إنه فخور بي، شعرت بالأمان والراحة والطمأنينة، بعد 10 سنوات من المعاناة والجهد والتعب في سبيل إطلاق مشروعي لخدمة السيارات»، مشيرة إلى أن مكالمة سموه كانت لحظة فارقة في حياتها، وتكريماً جميلاً، وأن كلامه الطيب أثلج صدرها.

وتابعت أنها تنتظر زيارة سمو ولي عهد أبوظبي لها، لافتة إلى أن كلمات سموه تركت أثراً كبيراً في نفسها.

وأوضحت أنها بمجرد سماعها صوت سموه شعرت بالفخر بمشروعها، وبأنها حققت النجاح المطلوب.

وذكرت أنها تمارس هواية صيانة السيارات وتصليحها منذ سنة 2006، وكانت سيارتها أول سيارة تجري لها الصيانة، وبعد نجاحها في إصلاحها بدأت فكرة المشروع تراودها.

ولفتت إلى أنها استمرت 10 سنوات في البحث عن مكان لافتتاح مشروعها، إلا أن جميع محاولاتها لم توفق، نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات، وعدم عثورها على مكان مناسب.

وأشارت إلى أنها فور عثورها على المكان بسعر يناسبها، باشرت في تجهيزه وافتتاح الورشة بالمنطقة الصناعية الأولى في الشارقة.

وأضافت أن مشروعها ظهر للعلن منذ عام، ووظفت عاملين محترفين في صيانة السيارات وإصلاحها، موضحة أنها تعمل بيديها لكسب ثقة الزبائن، وتجري عمليات الصيانة لجميع أنواع السيارات، وتعتبر سيارات العملاء كسيارتها فور دخولها للورشة.

وأشارت إلى أنها دخلت عالم صيانة السيارات وتصليحها لتؤكد أن المرأة قادرة على ممارسة أصعب المهن، مبينة أنها وجدت في صيانة السيارات حلماً تريد تحقيقه، إذ تدربت وعملت على زيادة معارفها وخبراتها في مجال تصليح السيارات، حتى تتمكن من افتتاح الورشة. وذكرت أنها تطمح إلى تطوير مشروعها وإطلاق مركز شامل لخدمة السيارات وصيانتها وإصلاحها، مشيرة إلى أن على جميع الشباب، المواطنين والمواطنات، إطلاق مشروعاتهم الخاصة، ومواجهة الصعوبات بكل إرادة وإصرار.

هدى المطروشي:

- «أعمل بيدي لكسب ثقة الزبائن، وأُجري الصيانة لجميع أنواع السيارات».

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