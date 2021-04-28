13 مليون درهم دعما من بنك دبي الاسلامي لخيرية رأس الخيمة

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

قدم بنك دبي الاسلامي 13 مليون درهم لصالح مؤسسة رأس الخيمة للاعمال الخيرية لدعم المشاريع والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة خلال العام الجاري لصالح الاسر الفقيرة والمتعففة

وثمن محمد جكة المنصوري امين عام مؤسسة رأس الخيمة للاعمال الخيرية الدعم السنوي والكبير الذي يقدمه بنك دبي الاسلامي لدعم المؤسسة ومساعدتها على النهوض بدورها الخيري والانساني.

من جهة أخرى انفقت مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية مبلغ 10.3 مليون درهم خلال الثلث الاول من العام الجاري على المشروعات الخيرية التي تتفذها من بينها 7.9 مليون درهم زكاة نقدية خلال شهر رمضان المبارك استفادت منها 4554 اسرة فقيرة و متعففة.

واوضح ان هذه النفقات تضمنت مساعدات تنوعت بين المير الرمضاني والمساهمة في رسوم توصيل الكهرباء والمساهمة في شراء المكيفات لبعض منازل الحاصلين علي قروض ومنح الاسكان وسداد ايجار منازل وعلاج مرضى للحالات العاجلة بالإضافة إلى دعم طلبة العلم في المدارس والجامعات بمبلغ 2.4 مليون درهم استفادت منها 5421 اسرة

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