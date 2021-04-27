بالفيديو: شاهد النصب الالكتروني عبر خصومات الوجبات السريعة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

حذرت إدارة التحريات والمباحث الجنائية من خلال فرع الجرائم التقنية في شرطة رأس الخيمة الجمهور من مغبة السقوط في براثن عمليات النصب الإلكترونية التي تنفذها عصابات منظمة تقوم بتقديم خصومات كبيرة على الوجبات السريعة عبر صفحات مزيفة تستهدف سرقة الاموال من الحسابات المصرفية من خارج الدولة فور قيام المتصفحين بإدخال رقم بطاقاتهم البنكية مما يتوجب معه التأكد من سلامة وامان الصفحات والمواقع الالكترونية وعدم الانجرار وراء العروض المزيفة والمشبوهة.



وأوضحت، خلال فيديو توعوي نشرته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بضرورة أخذ الجمهور الحذر من عصابات منظمة تستهدف متصفحي المواقع الالكترونية ومنها الإعلانات الخاصة بالوجبات والأطعمة السريعة التي تظهر في أعلى محركات نتائج البحث بخصومات تصل لغاية 50%، والتي غالباً ما تكون صفحات مزيفة ومشابهة لصفحات المواقع الأصلية.



وأضافت، أنه فور الدخول المتصفح على الصفحة المزيفة وتعبئة جميع بياناته الخاصة وبيانات بطاقته البنكية، حيث تقوم العصابة على الفور بسحب مبالغ مالية ضخمة من حساب العميل مباشرة من خارج الدولة، وطالبت شرطة رأس الخيمة بأخذ الحذر والتأكد من صحة المواقع الالكترونية قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الانسياق وراء التخفيضات والعروض الوهمية حتى يكونوا عرضةً لجرائمهم.

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