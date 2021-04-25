«شرطة الشارقة» تقدم خدمات مرورية لنزلاء «العقابية» وذويهم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مبادرة مشتركة بين المؤسسة العقابية والإصلاحية ومركز خدمات المرور والترخيص، لتقديم الخدمات المرورية لنزلاء المؤسسة وذويهم.

وقال مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، إن «المبادرة تستهدف تبسيط رحلة إجراءات المتعامل حول خط سير المعاملة المرورية بالتعاون مع مركز خدمات المرور والترخيص من خلال تسهيل تقديم الخدمات للنزلاء وأسرهم والمراجعين بالمؤسسة، إضافة إلى تقديم خدمة متميزة لهذه الشريحة لإنجاز معاملاتهم في أقل وقت ممكن إلى جانب تخفيف العبء على مراكز خدمات المرور والترخيص».

وأكد مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين المقدم خالد الكي، حرص القيادة على تقديم خدماتها لأفراد الجمهور والمتعاملين بكفاءة عالية، بالصورة المُثلى، لتضاف هذه الخدمة إلى بقية الخدمات المتنوعة التي تقدمها لمتعامليها، بغرض تيسير رحلة المتعامل للحصول على جميع خدمات مركز المرور والترخيص بالمؤسسة العقابية والإصلاحية، من أهمها تسجيل المركبة، وإنهاء إجراءات بيعها، وسداد المخالفات المرورية، وهي خدمات في مجملها تهدف إلى تبسيط الإجراءات خلال الحصول على الخدمة بصورة متميزة، تسهم في إسعاد المتعاملين وتعزيز جودة الحياة.

• المبادرة تستهدف تبسيط رحلة إجراءات المتعامل.

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