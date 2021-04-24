«أ.ر.م القابضة» تسهم بمليوني درهم في «100 مليون وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «أ.ر.م القابضة» عن مساهمتها بمليوني درهم في حملة «100 مليون وجبة» التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لتوفير مليوني وجبة يتم إيصالها عبر الحملة وشركائها إلى الفئات المستحقة في 30 دولة.

ومع نجاح الحملة في تحقيق المساهمات المطلوبة في الأيام العشرة الأولى من إطلاقها، تتواصل تبرعات الأفراد والمؤسسات ورجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية المختلفة في دولة الإمارات بالتدفق على الحملة الأكبر في المنطقة، التي انطلقت قبيل شهر رمضان المبارك لتغطي 30 بلداً طوال الشهر الفضيل، لا على مستوى المنطقة العربية فحسب، وإنما تستهدف المجتمعات الأقل دخلاً في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا وأوروبا وأميركا الجنوبية أيضاً.

ويأتي تبرع مجموعة «أ.ر.م القابضة»، وهي كيان اقتصادي إماراتي مُتعدِّد الأنشطة، ليدعم الحملة التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية، وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية المختصة في الدول التي تشملها الحملة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أ.ر.م»، محمد سعيد الشحي، إن «حملة 100 مليون وجبة تمثل قيم العطاء والكرم في مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تجسد حرص دولة الإمارات وقيادتها على مساندة الفئات الهشة في مواجهة تحدي الجوع الذي تعانيه».

وأضاف الشحي: «التزام (أ.ر.م) تجاه حملة 100 مليون وجبة، يعكس ثقتنا في أثرها الإيجابي ويمثل قيم التعاطف والتساوي والشمول في العطاء التي نتبناها». وتترجم حملة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القيم الرمضانية على أكمل وجه، وهي تندرج ضمن المبادرات الإنسانية المتعددة التي تطلقها دولة الإمارات من دون انقطاع بهدف نشر قيم العطاء ودعم المحتاجين حول العالم بلا تمييز.

وتوسعت الحملة التي كانت تستهدف أساساً 20 دولة هذا العام، لتغطي 30 بلداً بعد أيام قليلة على انطلاقها، بعدما لاقت تجاوباً واسع النطاق من المتبرعين. وتتيح الحملة الفرصة أمام الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وفئات المجتمع والفعاليات الاقتصادية، داخل دولة الإمارات أو خارجها، لتقديم المساهمات المالية بما يساعد ملايين المحتاجين حول العالم

وتوزَّع تبرعات المشاركين في حملة 100 مليون وجبة، ومنها المساهمة التي قامت بها مجموعة «أ.ر.م القابضة»، على شكل سلال وطرود غذائية أو عن طريق تأمين قسائم شرائية.

قنوات التبرع

انضمت مجموعة «أ.ر.م القابضة» إلى أعداد كبيرة من المساهمين من أهل الخير والإحسان الذين يؤازرون حملة «100 مليون وجبة» عن طريق تقديم التبرعات المالية عبر أربع قنوات هي: الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، وعن طريق الحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو

AE08 0240 0015 2097 7815 201، ومن خلال إرسال كلمة «وجبة» باللغة العربية أو «meal» باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي «دو» أو «اتصالات» في دولة الإمارات.

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