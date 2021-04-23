شرطة عجمان تُطلق «رمضان أمن وسلامة»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أطلقت إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، فعاليات حملة «رمضان أمن وسلامة» ضمن برامجها وخططها التوعوية التي تنظمها على مدار العام لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، القائمة على تعزيز الأمن والأمان، وكسب ثقة الجمهور، وتعزيز دور الشراكة المجتمعية.

وقال مدير الإدارة، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن الحملة جاءت بهدف رفع الوعي المروري لدى السائقين ومستخدمي الطريق بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، وتعزيز ثقافة الأمن والسلامة على الطريق، للإسهام في الحد من الحوادث المرورية، وتعزيز التكاتف المجتمعي، والعمل المشترك بين القطاعات لبلوغ أعلى مستويات السلامة على الطريق. وأوضح أن الحملة ستوجه أسئلة ثقافية مرورية وعامة أسبوعية إلى الجمهور، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي للشرطة «إنستغرام»، وإعلان أسماء الفائزين كل أسبوع.

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