إغلاق مطعمين وصالون حلاقة في عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أغلق الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث في عجمان، بالتنسيق مع شرطة عجمان ودائرة البلدية والتخطيط ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، مطعمين وصالون حلاقة لعدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتم إغلاق المطعمين وصالون الحلاقة لعدم ارتداء العاملين الكمامات والقفازات وأغطية الرأس، وعدم التزامهم بأخذ اللقاح وإجراء الفحوص الدورية بحسب التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأهاب فريق الطوارئ والأزمات والكوارث بأصحاب المحال التجارية في الإمارة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالقرارات الصادرة لمواجهة الجائحة والحدّ من تفشي الوباء وتقليل الإصابات.

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