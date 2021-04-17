استمرار منافسات المسابقة الدولية لجائزة دبي للقرآن الكريم

المصدر: دبي - وام

تواصلت منافسات اليوم الثاني من المسابقة الدولية للقرآن الكريم بدورتها الـ24، إحدى فعاليات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، بحضور مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحة، وأعضاء اللجنة.

واستمع الجمهور إلى قراءة أربعة متسابقين يتنافسون في حفظ كتاب الله تلاوة وتجويداً. وشارك في منافسات اليوم الثاني المتسابقون إياد محمد يوسف ماجي شيان، من تايوان، ومالك محمد عزمي حسونة، من الأردن، والبشير أبوبكر، من النيجر، وآدم محمد آدم، من تشاد. وقرأوا جميعاً برواية حفص عن عاصم.

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