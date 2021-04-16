شاهد .."طرق دبي" تكرم سائقي "التاكسي" بطريقة مبتكرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات مبادرة استبدلت فيها كلمة "تاكسي" بأسماء سائقي مركبات الأجرة في دبي تقديراً لعطاءاتهم.

وقالت عبر تغريدة في حسابها على تويتر، وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "إلى الأبطال الموجودين معنا في كل رحلة، والأبطال الذين أبقوا دبي تتحرك في أصعب الأوقات، والأبطال الذين يضيفون الحياة إلى شوارعنا كل يوم؛ نحن فخورون بك ونعرفك ونقدر كل ما تفعله".

وأضافت أنه تقديراً لجهود سائقي سيارات الأجرة، تم إطلاق المبادرة كمرحلة تجريبية للعملاء للتعرف على الأشخاص الذين يقودون سياراتهم.

إلى الأبطال الذين يرافقونا في كل رحلة.. الأبطال الذين يحافظون على نبض #دبي في أصعب الأوقات.. الأبطال الذين يضيفون الحياة إلى شوارعنا كل يوم.. لأننا نفخر بكل شخص فيكم pic.twitter.com/da8tQdG9oC — RTA (@rta_dubai) April 15, 2021

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