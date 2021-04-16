توزيع مير رمضاني على 394 من أسر النزلاء في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وزّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، المير الرمضاني على 394 من أسر نزلاء المؤسسة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وجمعية الشارقة التعاونية، ومركز ميغامول، وصندوق الفرج، وجمعية الإمارات للرعاية اللاحقة في دبي، والمجلس الأعلى للأسرة، وصندوق الشيخ خليفة بن زايد، بهدف زرع السعادة في نفوس النزلاء وأسرهم، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، مع مراعاة التباعد الجسدي، وكل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الجائحة.

وأكد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي تنفذها المؤسسة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تهدف في مجملها إلى الاهتمام بالنزلاء، ورعاية أسرهم وأبنائهم بتقديم العديد من المساعدات الرامية إلى إسعاد الأسر المتعففة بتوفير الاحتياجات الأساسية، وتلبية متطلبات الحياة اليومية، لما في ذلك من أثر إيجابي كبير لزرع الطمأنينة والراحة في نفوسهم، سعياً إلى أن يعيش النزيل حالة من الاستقرار النفسي خلال قضاء فترة محكوميته داخل المؤسسة.

ونوه بجهود جميع الجهات الخيرية والتطوعية والشركاء الاستراتيجيين، لإسهامهم في العديد من الأعمال الخيرية لنزلاء المؤسسة وذويهم، تحقيقاً للمعنى السامي للتكافل الاجتماعي.

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