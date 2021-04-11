مغردون يهنئون "أول رائدة فضاء عربية".. "نساء الإمارات يصنعن التغيير"

المصدر: ديما منصور - دبي

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين الجديدين ضمن برنامج الإمارات لروّاد الفضاء في دورته الثانية، ومن بينهما أول رائدة فضاء عربية، نورا المطروشي،

وهنأ مغردون رائدة الفضاء نورا المطروشي بكونها أول رائدة فضاء عربية، كما هنأوا كل من ساهم بتحقيقها هذا الانجاز ووقف خلفها ودعمها، فقال أحدهم: "#نورا_المطروشي اول رائدة فضاء عربية.. هي نتاج أسرة إماراتية متفوقة علميا من الأجداد والآباء بامتياز تقف خلفها قيادة جعلت الثقافة سلوكا مجتمعيا، لم تأت نتاج الصدفة.. نبارك لها وللعرب والامارات".

وعبر مغردون عن فخرهم بهذا الانجاز الذي وصلت إليه المطروشي، مشيرين إلى أنها نمذج مشرف للفتاة الإماراتية، فقال أحدهم: "نفتخر برائدة الفضاء الجديدة الملهمة نورة المطروشي كونها أول إماراتية وعربية تنضم لبرنامج ناسا لرواد الفضاء.. فخورين بإبنة زايد وخليفة ومحمد وسلطان الإماراتية التي ستحقق حلم الوطن مع زميلها الملهم رائد فضاء المستقبل الطيارمحمد الملا".

وقالت إحدى المغردات: "نورة المطروشي.. نموذج مشرف للفتاة الاماراتية.. فخورون بك".

كما تمنى مغردون لرائدة الفضاء نورة المطروشي النجاح في مسيرتها، فقال أحدهم: "أتمنى النجاح لرائدة الفضاء نورا المطروشي في مسيرتها".

من جانبهم أطلق مغردون شعار "النساء يصنعن التغيير"، بإشارة منهم على قدرة المرأة دخول جميع المجالات ووضع بصمتها الخاصة وإحداث التغيير، فقالت إحدى المغردات: "نورا المطروشي أول رائدة فضاء عربية ضمن اثنين اختارتهما #الإمارات لبرنامج ناسا - كل الاحترام والتقدير، النساء في الامارات يصنعن التغيير".

وقالت أخرى: "نفخر بالانجاز، ونعتبر كل مميز أو مميزة أبناء لنا.. هم قلوبنا وأكبادنا ما داموا يقدمون افعال تجعل وطنا أفضل.. مبروك نورة المطروشي فقد أثبتي أن النساء يصنعن التغيير".

وكان الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اعتبر اختيار المطروشي كأول رائدة فضاء عربية سبقا للإمارات والعرب، فقال، في وقت سابق من اليوم، بتغريدة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "اختيار نورا المطروشي كأول رائدة فضاء عربية سبقٌ للإمارات والعرب، وترسيخ لمشروع تمكين المرأة التاريخي الذي أسس له الشيخ زايد رحمه الله والشيخة فاطمة بنت مبارك حفظها الله، فالإمارات وطن نفخر به ونعمل لرفعته".

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