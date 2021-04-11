«دبي للقرآن» تعلن جاهزيتها لانطلاق الدورة 24 للمسابقة الدولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اجتماعاً موسعاً بمقرها بمنطقة الممزر، للاطلاع على جاهزية وحداتها الإدارية لانطلاق الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة الدولية في رمضان 1422هـ، التي ستبدأ فعالياتها اعتباراً من 14 من أبريل الجاري.

وذكر مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، المستشار إبراهيم محمد بوملحه، أن الاجتماع اطلع على استعدادات وحدات الجائزة ولجانها لبدء المسابقة الدولية، التي ستقام هذا العام بمشاركة المقيمين في الدولة من أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة في بعض الدول، تقيداً بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من جائحة «كورونا».

وقال إن الجائزة أعلنت منذ وقت مبكر عن هذا الإجراء، وأوضحت من خلاله شروط المشاركة وموعد بداية التقديم وانتهائه، وتم مخاطبة الجهات الرسمية المعنية والمعتمدة في جميع الدول، والتي تتم مراسلاتها كل عام لترشيح المتسابقين، وتم الاتفاق مع هذه الجهات على أن يحصل المرشح على الموافقة الرسمية منها قبل اعتماده رسمياً من قبل الجائزة ضمن المشاركين في الدورة الـ24.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للجائزة قررت إطلاق اسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، على هذه الدورة، تقديراً لجهوده وعطاءاته اللامحدودة في جميع المجالات، فسموه رجل الخير والعطاء الذي وصلت أياديه الخيّرة إلى بقاع كثيرة من العالم والجوائز العالمية والمشاريع الخيرية التي أطلقها في العديد من المجالات ليس على مستوى الدولة فحسب، بل على مستوى العالم أجمع.

وقال المشرف على وحدة المسابقات، محمد علي الحمادي، إن الوحدة انتهت منذ وقت مبكر من إعداد أسئلة جديدة تصل إلى أكثر من 500 سؤال، وانتهت أيضاً من عملية الاختبار المبدئي للمشاركين في المسابقة من أبناء الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة المقيمين في الدولة، وفق الشروط والنظم المعمول بها للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم، للتأكد من حفظهم وتجويدهم للقرآن الكريم، كما تم اختيار المحكمين الدوليين وفق معايير دقيقة يراعى فيها أن يكون المحكم على قدر من الكفاءة والخبرة.

وضمت لجنة التحكيم الدولية لهذا العام فضيلة الشيخ الدكتور سالم محمد الدوبي، من الإمارات، رئيساً للجنة التحكيم، وفضيلة الشيخ مأمون شعبان الراوي، من العراق، نائباً لرئيس لجنة التحكيم، وعضوية كل من: فضيلة الشيخ أيمن أحمد محمد سعيد، من مصر، وفضيلة الشيخ الدكتور حافظ عبدالرحمن خير، من السودان، وفضيلة الشيخ صلاح محمد الصغير، من مصر، وفضيلة الشيخ عبدالله محمد سعيد باعمران، من الإمارات.

كما ضمت لجنة التحكيم المبدئي كلاً من: الشيخ الدكتور إبراهيم محمد كشيدان، والشيخ وليد حمد المرزوقي، والشيخ مانع عبدالله إبراهيم النهدي، كما نفذت الوحدة خطة شاملة لتطوير البرامج الإلكترونية الخاصة بتحكيم المسابقة الدولية وبرامج رصد نتائج المسابقة.

وسيشهد اليوم الأول للمسابقة تنافس عدد من المتسابقين، هم: المتسابق: محمد سارمحمد طيب ممثلاً لدولة غامبيا، والمتسابق آدم محمد دجيمي ممثلاً لدولة الكاميرون، والمتسابق مزمل أحمد محمد أحمد ممثلاً لدولة السودان، والمتسابق محمد الأمين أحمد اخطيره ممثلاً لدولة موريتانيا.

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