"عمومية سيراميك رأس الخيمة" توزّع أرباحاً على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال

المصدر: مصباح أمين _ رأس الخيمة

أقرّت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة، خلال اجتماعها بقاعة الحمرا، أمس، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 147.3 مليون درهم، عند استبعاد عمليات إعادة تقييم الأراضي، والمخصصات على أصول تمتلكها الشركة لمرة واحدة.

وقال الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة "سيراميك رأس الخيمة"، الذي ترأس الاجتماع (عن بُعد)، إن أداء الشركة خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا عكس قوة الشركة بمواجهة التحديات، حيث بلغت الإيرادات بالربع الثاني من العام الماضي، 2.35 مليار درهم، بانخفاض بنسبة 8.7%، بسبب الإغلاقات خلال تداعيات الأزمة.

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالله مسعد، إلى ارتفاع الإيرادات في الربع الثالث من 2020، بنسبة 1% لتبلغ 1.94 مليون درهم، بسبب تعافي أسواق البلاط والأدوات الصحية إلى مستويات ما قبل أزمة "كورونا".

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