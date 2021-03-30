المجلس التنفيذي يعتمد مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لدبي 2030

المصدر: موقع الإمارات اليوم

برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي مشروع تطوير الخطة الاستراتيجية لإمارة دبي 2030، لتكون بمثابة البوصلة التي توجه مسيرة الإمارة نحو المستقبل بخطى واثقة تعتمد في جوهرها على الإبداع والفكر الخلّاق والحلول المبتكرة، استلهاماً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمكانة المنشودة للإمارة في المستقبل، وما يجب تبنيه وتنفيذه من مشاريع وبرامج ومبادرات تواكب طموح دبي اللانهائي وصولاً إلى أرقى مراتب التفوّق والتميز والريادة، حفاظاً على مكانتها كرمز للتنمية المستدامة في مختلف المجالات.



وقد تم تنظيم ورشة عمل تحضيرية عن بُعد لفريق العمل الحكومي الذي تم تشكيله لتطوير الخطة بالتشارك مع القطاعات المتنوعة وأفراد المجتمع، حيث ستمثل الخطة خارطة طريق للإمارة خلال العقد المقبل، تأسيساً على النجاح المتحقق من خلال "خطة دبي 2021"، لاستكمال مسيرة التطوير والتحديث وتعزيز الإنتاجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والفرص الواعدة التي يجب اقتناصها لمواصلة تحسين حياة الأفراد والارتقاء بقدرات البيئة الداعمة للمؤسسات والأعمال والجاذبة للاستثمار، وانتهاءً بتحقيق السعادة والرفاه للجميع.

وناقشت الورشة المنهجية التي سيتم اتباعها لتطوير الخطة المستقبلية للإمارة، والتي ترتكز على تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمواءمة مع كافة الخطط الاتحادية والمحلية، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها، فضلاً عن الاسترشاد بالمؤشرات والتقارير الدولية الخاصة بتصنيف المدن، وذلك ضمن إطار زمني مرن يمكن تحديثه تبعاً للمتغيرات والفرص، مع التركيز على كفاءة وفعالية التنفيذ، وتعزيز قنوات المتابعة والتقييم والمساءلة.



ويتشكّل فريق العمل الرئيس الذي أُنيطت به مهمة العمل على مشروع تطوير الخطة المستقبلية للإمارة من قيادات تمثل 44 جهة حكومية وشبه حكومية، ستعمل كفريق واحد تحت مظلة حكومة دبي، للبدء في رسم مسارات العمل وفق منهجية تفاعلية واضحة. وستدعم الفريق الحكومي مجموعة فرق فرعية تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يُعد العصب الرئيس لاقتصاد دبي، والقطاع غير الربحي، والخبراء المحليين والدوليين، والأكاديميين والطلبة، بالإضافة إلى مختلف فئات المجتمع المدني وسيتم الوصول إلى الجميع من خلال وسائل التواصل، ليتمكنوا من الإسهام في رسم الخطة الجديدة التي ستعزز من إنتاجية ومكانة دبي العالمية وترفع من جودة الحياة فيها وصولاً إلى جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل في العالم.



نهج متفرّد

بدوره، أكد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أن النجاحات التي حققتها دبي، والتي عززت من مكانتها الريادية، جعلت منها نموذجاً تتطلع إليه كافة أقطار العالم، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أسس نهجاً متفرداً للإبداع والابتكار لتحقيق المركز الأول في شتى المجالات.



وقال: "وفي ضوء هذا النهج، يتوجب علينا العمل على ابتكار أفكار لا حدود لها نرسم بها مشاريع مستقبلية لدبي، فكما تفوقت في العقود السابقة بإنشاء وابتكار مشاريع عالمية متفردة، ستتمكن في العقد المقبل من إبداع نهج عملي مختلف لتطوير مشاريع وبرامج جديدة تعزز بها من تنافسيتها على الصعيد العالمي".



كما نوّه الأمين العام للمجلس التنفيذي بكون "التشاركية" هي عنوان منظومة العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن منهجية تطوير المشروع ستركز على ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ومواءمة الخطة الجديدة مع مخرجات خطة الاستعداد للخمسين لدولة الإمارات، وتوحيد جهود مختلف القطاعات للخروج بتصوّر نهائي وشامل لإطار العمل الذي يكفل تحقيق المستهدفات المنشودة.



وأوضح عبدالله البسطي قائلاً: "يشكل إطار العمل الجديد إضافة مهمة ومؤثرة للجهود التكاملية لتحقيق رؤية القيادة، واضعين نصب أعيننا المستقبل الذي تنشده دبي لكل من يعيش على أرضها، حيث ستُتاح للجميع فرصة الإسهام في رسم ملامح مستقبلها، وسنقوم خلال المراحل المقبلة بالإعلان عن فتح قنوات التواصل من خلال مختلف المنصات المتوفرة للوصول لكافة شرائح المجتمع للتعرف على ما يطمحون إليه لمدينتهم على مدى الأعوام العشر المقبلة".

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