اقتصادية وبلدية عجمان تُغلقان مستودعاً للمعسل المغشوش

المصدر: عجمان ■الإمارات اليوم

أغلقت دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلدية والتخطيط في عجمان، مستودعاً مخالفاً في منطقة الجرف الصناعية الثانية، وذلك بحضور مفتّشين من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للجمارك، لقيامه بتصنيع وتغليف منتجات التبغ والمعسّل، وتمت مصادرة البضاعة المغشوشة، والتي بلغت نحو 16 ألف منتج، وقُدّرت قيمتها السوقية بنحو 1.5 مليون درهم.

وقال مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، أحمد خير البلوشي، إنه بناءً على معلومات واردة من الهيئة الاتحادية للجمارك تولى المفتشون من الدائرة والبلدية ضبط مستودع غير مرخّص يتبع أحد محال تجارة التبغ، يصنّع منتجات التبغ ويُغلّفها بعلامات تجارية عالمية، وعلى الفور تمت مخالفة وإغلاق المستودع ومصادرة البضائع.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news