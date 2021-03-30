«كهرباء الشارقة» تقدم 8 خدمات إلكترونياً

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة خدمة المشتركين في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عن إنجاز مشروع التحول الإلكتروني لثماني خدمات، من خلال الموقع الإلكتروني (www.sewa.gov)، والتطبيق الذكي للهيئة، بهدف تيسير الإجراءات، واتباع أفضل النظم، وتوفير الوقت والجهد على المشتركين، ضمن مبادرة تحمل شعار «تحت أمرك».

وأفاد مدير إدارة خدمة المشتركين، حامد طاهر الحاج، بأن الهيئة تعمل على الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع المناطق، وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية والذكية.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تدريب موظفي خدمة المشتركين، لأداء مهامهم بجودة وسرعة وأمان، كما توفر لهم أحدث الأجهزة لمتابعة طلبات المتعاملين وإنجازها في أسرع وقت.

وأكد نائب مدير إدارة خدمة المشتركين، حسين عسكر، أن التحول الإلكتروني في استقبال طلبات المشتركين يسهم في سرعة إنجازها، وضمان الدقة وتشمل الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية: طلب تعديل التعرفة، وطلبات مراجعة المبالغ المضافة وشكاوى ارتفاع استهلاك المياه، وطلبات التقسيط، وطلب تسجيل مشترك جديد (بدء الخدمة)، وطلب إقفال حساب والتظلمات والاستفسارات عامة.

وأشار إلى أن الخدمات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني، يتم إنجازها حسب نوع الخدمة والإجراءات المطلوبة دون الحاجة لزيارة الفرع، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة، واختيار خدمة تحت أمرك ثم الخدمة المطلوبة واستكمال البيانات.

وقالت رئيس قسم إدارة الخدمات الذكية، مروة السويدي، إن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتحويل خدماتها إلى إلكترونية، للتيسير على المتعاملين، وتم إنجاز تحويل ثماني خدمات جديدة إلى إلكترونية خلال فترة زمنية قصيرة.

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