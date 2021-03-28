225 موقف سيارات جديداً في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، أعمال إنشاء مواقف سيارات في حوض شرق 25 (قطعة 33) بجزيرة أبوظبي، بكُلفة مالية إجمالية بلغت ثلاثة ملايين و527 ألفاً و740 درهماً، بهدف مواصلة تطوير مواقف السيارات والتحسينات المرورية تعزيزاً لجودة الحياة، وتسهيلاً على مرتادي المنطقة من أفراد المجتمع، وتقديم مرافق خدمية تلبي التطلعات والاحتياجات كافة.

وتضمنت الأعمال إنشاء 225 موقف سيارات على مساحة 6850 متراً مربعاً، وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بطول 285 متراً، وتركيب ستة أعمدة إنارة، بالإضافة إلى تخطيط أرضيات منطقة المواقف بالطلاء الفسفوري لتحديد مساحة كل موقف ومداخل المنطقة ومخارجها، وكذلك تحديد وتخطيط أرضيات مواقف أصحاب الهمم.

وتراعي البلدية تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تلبي تطلعات ومتطلبات سكان ومرتادي المناطق كافة في أبوظبي، طبقاً لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

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