أم القيوين تصدر تعليمات وتوجيهات للسلامة العامة في رمضان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة أم القيوين، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تعليمات وتوجيهات للسلامة العامة.

وأصدر بيانا قالت فيه إنه سيتم منع التجمعات المنزلية والمصاحبة لليالي رمضان والزيارات العائلية، واعتماد التواصل باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

كما سيمنع توزيع وتبادل الوجبات بين المنازل والأسر ويمكن لأفراد العائلة الواحدة فقط والتي تسكن في نفس المنزل تناول وجبات الإفطار والسحور الجماعي.

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