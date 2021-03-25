الرئيس المصري يعزي نائب رئيس الدولة

المصدر: القاهرة - وام

أعرب الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن خالص العزاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه. وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب عن بالغ الحزن والأسى، لوفاة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، موجهاً أصدق عبارات التعازي إلى آل مكتوم الكرام، وإلى شعب الإمارات، داعياً الله عزَّ وجلَّ أن يتغمد الفقيد بالرحمة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

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