بلدية عجمان تعالج 737 طن من النفايات الطبية الملوثة خلال جائحة كوفيد-19

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان

أفادت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن محطة معالجة النفايات الطبية التابعة للدائرة قامت بمعالجة أكثر من 737.06 طن خلال عام 2020 من النفايات الطبية الملوثة، والناتجة عن الفحوص والتدخلات العلاجية المتعلقة بفيروس (كوفيد-19) في العيادات، والمستشفيات، ومراكز الرعاية الصحية، والمعامل، والمختبرات، سواء التابعة للقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والنفايات الطبية الأخرى.

وأكد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبدالرحمن محمد النعيمي أن الدائرة تحرص على تعزيز الممارسات السليمة من أجل تحقيق سلامة البيئة والمجتمع، وإدارة النفايات الضارة والخطرة بصورة سليمة.

وتابع أن الدائرة عملت خلال الجائحة على توفير العديد من المركبات والتي تعمل على جمع النفايات الطبية الخطرة، كما ووفرت الملابس والأدوات الواقية والتي تحمي العاملين خلال عمليات جمع ومعالجة النفايات بالإضافة لزيادة أعدد الطواقم العاملة وساعات عمل المحطة.

وبين أن الدائرة تضع صحة وسلامة المواطن والمقيم في المقام الأول وتلتزم بمبادئ المسؤولية المجتمعية في الحفاظ على الصحة العامة والبيئة، مبيناً أن العمل يجري حالياً للتخطيط لإنشاء وحدات إضافية ومتطورة لتغطية الزيادة في النفايات والاستعداد التام للمخاطر بشكل دائم.

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