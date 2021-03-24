وكالات الأنباء والصحف العالمية تتحدث عن مناقب الراحل حمدان بن راشد

المصدر: فراس النعسان - دبي

بثت وكالات الأنباء العالمية، اليوم، خبر وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ضمن نشراتها العاجلة التي صدرت فور نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة على «تويتر» ينعى فيها الفقيد الكبير.

وقد نشرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز» خبر الوفاة بعد عشر دقائق تقريباً من بث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتغريدة على «تويتر» ينعى فيها الفقيد، وأتبعت الخبر العاجل بتقرير إخباري عن مكانة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الاجتماعية والسياسية، ودوره الكبير في دعم رياضة الخيول عالمياً.

أما وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، فقد أدرجت نبأ الوفاة على أجندة أهم الأخبار العالمية لهذا اليوم، مؤكدة في خبرها الرئيس نجاح الفقيد في الوصول إلى العالمية من خلال اهتمامه برياضة الخيول، ودوره في دعم مسيرة دبي التنموية.

وقامت وكالة الأنباء الألمانية ببث نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ضمن نشراتها العاجلة، صباح اليوم، واتبعته بخبر مفصل بعد الظهيرة ليكون ضمن أهم أخبارها المتداولة باللغتين الإنجليزية والألمانية.

ونشرت صحيفة «ذا واشنطن بوست» الأميركية، خبراً مطولاً عن الفقيد الكبير، تحدثت خلاله حول مسيرته طوال السنوات الماضية من عمره، ودوره السياسي والتنموي منذ تأسيس دولة الإمارات وتوليه وزارة المالية، ووقوفه إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نهضة إمارة دبي على الدوام.

وتناولت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية واسعة الانتشار، نبأ وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على موقعها الإلكتروني، اليوم، معتبرة رحيله خسارة كبيرة، واصفة الفقيد بـ «الشخصية البارزة في سباقات الخيول البريطانية».

وشهدت المواقع الإخبارية الرئيسة في الهند واليابان والصين وأوروبا تداول خبر وفاة الفقيد، متناولة مسيرته الطويلة منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى حين رحيله، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

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