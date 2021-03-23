حاكم الشارقة يوجه بحل مشكلة مواطنة وتوفير مسكن ملائم لها

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة بحل مشكلة مواطنة ناشدة بتوفير سكن ملائم لها بعد أن تقدمت بشكواها في مداخلة عبر برنامج الخط المباشر.

وأكدت المواطنة خلال المداخلة أنها لم تتحصل على السكن الحكومي، وأن لديها أبناء وشقيقتها تسكن معها في نفس السكن التي تقطنه، مناشدة بضرورة توظيف ابنها حتى يساعدها في الأعباء المعيشية.

وخلال المداخلة وجه صاحب السمو حاكم الشارقة بإيجاد حلول جذرية عاجلة لشكوى المواطنة المتعلقة بضيق سكن المعيشة ومعاناتها السكنية، كما وجه سموه الإسكان الطارئ بتأجير مسكن لها ولأبنائها إلى حين الانتهاء من تشييد المسكن الحكومي لها، كما وجه سموه بعد استلام المسكن الحكومي من حكومة الشارقة أن يؤسس المنزل كاملا، إضافة إلى توظيف ابنها على وجه السرعة.

وتوجهت المواطنة بالشكر لصاحب السمو حاكم الشارقة، بعد أن تم إعلامها باستجابة سموه لشكواها خلال المداخلة، مبينة أن مكارم سموه كثيرة و يوجه باستمرار بحل مشاكل المواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم مهما كانت

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