مشروع سكني يوفر 4400 مسكن لمواطني الشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

كشف رئيس دائرة الإسكان في الشارقة المهندس خليفة مصبح الطنيجي عبر برنامج الخط المباشر عن إنشاء مشروع مجمع جزيرة الحصن السكني الذي يعتبر من ضمن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة، إذ سيوفر 4400 مسكن لمواطني إمارة الشارقة.

وتابع المهندس بأن المشروع يتكون من 30 بناية وسيوفر المجمع 424 شقة سكنية، والدائرة ستقوم بكافة العمليات التشغيلية بالكامل .

وبين بأن المجمع سيتضمن خدمات ومرافق رئيسية من محال تجارية وحضانات ومخازن للسكان ومواقف للسيارات وقاعة متعددة الاستخدامات للنساء وقاعة مخصصة للرجال في المباني.

وأوضح أن الوحدات السكنية في المباني ستكون شبيهة بالفلل أي بمستويين وفيها 5 غرف نوم ومجلس وصالة وغرفة طعام ومجمع خدمات كامل، لافتاً إلى أنه تم مراعاة الخصوصية لهذه الوحدات السكنية والشرف فيها كبيرة حتى تكون متنفساً للمواطنين.

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