«طرق دبي» تراقب مراكز الفحص ومعاهد القيادة عن بُعد

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أفاد تقرير صادر عن إدارة رقابة أنشطة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن المعدل السنوي لعمليات التفتيش والرقابة «عن بُعد» بلغ 97 ألف عملية تفتيش، منها 67 ألف عملية لمراكز الفحص الفني للمركبات، و30 ألف عملية على معاهد تعليم قيادة المركبات، لافتاً إلى ارتفاع عدد عمليات التفتيش عن بُعد اليومية، من 35 عملية خلال عام 2017 إلى 425 عملية خلال العام الماضي، نتيجة التطوير الذي أجرته الهيئة على آليات الرقابة والتفتيش وأنظمة الرصد الذكية التي تعزز عمليات الرقابة الميدانية الروتينية والمفاجئة.

وأشار التقرير، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى إجراء تحديثات على بنود المخالفات التي تحرّر بحق مراكز الفحص الفني للمركبات ومعاهد تعليم القيادة، وزيادة عدد البنود من 23 بنداً خلال عام 2017 إلى 45 بنداً خلال العام الماضي.

وقال مدير إدارة رقابة أنشطة الترخيص في الهيئة، محمد نبهان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة تحرر نحو 260 مخالفة عن بُعد العام الماضي بحق مراكز الفحص الفني، وهي مخالفات يمكن البت فيها من خلال الرقابة عبر الكاميرات التابعة لمركز الرقابة الذكي، حيث لا يتطلب تحريرها توجه المفتش إلى الموقع والتأكد من صحة المخالفة، لوضوح المخالفة عبر الكاميرات، مثل إدخال المركبة بتهور إلى حارة الفحص، أو الأكل أو التدخين أثناء الفحص وداخل الحارات، وغيرها من المخالفات السلوكية.

وأوضح أن التطوير والتحديث على آليات الرقابة عن بُعد خلال العام الماضي، مكن المفتشين من الرقابة على كل المواقع داخل مركز الفحص، بعد أن كان مقتصراً على حارات الفحص.

واستعرض نبهان بعض التجاوزات التي تستحق المخالفة حال ارتكابها، مثل اجراء تغييرات داخل المركز قبل الحصول على موافقة خطية من الهيئة، وعدم استخدام الأجهزة المطلوبة المعتمدة من قبل الهيئة لإجراء الفحص الفني للمركبة، واستخدام الفاحص للهاتف خلال الفحص، وسوء معاملة المتعاملين وإهمال المعايير المعتمدة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تحرر بحق معاهد تعليم القيادة، والتي يبلغ عددها نحو 90 مخالفة سنوياً، تتعلق بتجاوزات تخص منشآت التعليم وسلوك وأداء المدربين والفاحصين.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

أعلنت إدارة رقابة أنشطة الترخيص في مؤسسة الترخيص، خلال العام الماضي، عن تنفيذ زيارات ميدانية على مراكز مزودي خدمات الهيئة من مراكز الفحص ومعاهد التدريب، وذلك للتأكد من التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وأظهرت الإحصاءات المعلنة آنذاك من قبل الهيئة عن تنفيذ نحو 1000 عملية تفتيش ميدانية على مراكز خدمات الفحص الفني للمركبات ومعاهد تعليم قيادة المركبات، خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

- تسجيل 260 مخالفة عن بُعد العام الماضي من خلال الرقابة عبر الكاميرات.

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