«الأرصاد»: فصل الربيع يبدأ بتعادل بين طولي النهار والليل

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تشهد اعتباراً من أمس، بداية الفترة الانتقالية التي تسمى بـ«الاعتدال الربيعي»، وهي الفترة الانتقالية ما بين فصلي الشتاء والصيف، لافتاً إلى أنها تتميز باختلاف وسرعة تغير أنظمة الضغط في الغلاف الجوي الذي يؤدي إلى تغيرات سريعة في عناصر الطقس والأحوال الجوية.

وذكر المركز أن يوم أمس، شهد تعادلاً بين طول النهار مع طول الليل، وهي بداية الفترة الانتقالية (الاعتدال الربيعي)، حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء، ثم تبدأ الشمس بالحركة الظاهرية نحو الشمال نتيجة لدوران الأرض حول الشمس ومعها تطول فترة النهار تدريجياً وترتفع درجات الحرارة، خصوصاً في فترات النهار، ويراوح متوسط درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و38 درجة مئوية.

وأفاد بأن متوسط درجات الحرارة الصغرى خلال هذه الفترة يراوح ما بين 23 و25 درجة مئوية، فيما تظل فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف مهيأة على الدولة خلال هذا الفصل، مشيراً إلى أن معدلات الرطوبة النسبية العظمى تراوح ما بين 62 و82%، بينما يراوح متوسط الرطوبة ما بين 36 و47%.

ونوّه المركز بأن الرياح خلال هذا الفصل تكون معتدلة السرعة بوجه عام، حيث تتأثر الدولة بدورة نسيم البر والبحر في أغلب أيام الفصل وتنشط الرياح أحياناً، وتكون مثيرة للغبار ويراوح متوسط السرعة العظمى ما بين 27 و30 كم/‏‏‏الساعة.

وقال: «خلال هذا الفصل يحتمل مرور منخفضات جوية على الدولة تزيد معها السحب مع فرصة لسقوط الأمطار، ويصل معدل الأمطار لشهر ابريل على الدولة 7.53 (ملم)، أما المعدل لشهر مايو 2.28 (ملم)».

ووفقاً للمركز تتعرض الدولة هذا الأسبوع لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي سطحي من الغرب، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقّعاً أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون مغبراً أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً سيظل صحواً إلى غائم جزئياً وسيكون مغبراً نهاراً، فيما يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وعن حالة الطقس منتصف الأسبوع، أفاد المركز بأن يوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للارتفاع، فيما يظل رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل، صحواً إلى غائم جزئياً، ويكون غائماً أحياناً شرقاً، مع حدوث ارتفاع آخر في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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