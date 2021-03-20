"محمد بن راشد للفضاء" يوضح سبب تأجيل إطلاق DMSAT1

المصدر: أمين الجمال - دبي

قال مدير بشروع دي ام سات1 ومدير أول إدارة الاستشعار عن بعد في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس: "إن حدوث أمر طارئ يؤثر على الجدول الزمني لعملية إطلاق الأقمار الاصطناعية أمر وارد ويحدث في مثل هذه المشاريع الكبيرة التي تعتمد على أكثر من عامل خارجي".

وأضاف: "إن فرقنا المشرفة على مشروع القمر الاصطناعي البيئي DMSAT1 والمتواجدة في قاعدة الإطلاق وفي دبي ذات خبرة واسعة في هذا المجال وعلى دراية تامة بآليات التعامل مع هذه الظروف الطارئة، وقد تم تأجيل الإطلاق إلى يوم غد (الأحد) إن توفرت كافة العوامل المطلوبة، وإن لم تتوفر فسيتعين علينا التأجيل ليوم آخر، إذ أن نافذة الإطلاق متاحة حتى 30 من شهر مارس الجاري، ما يعني أن إطلاق القمر ممكن خلال الأيام العشرة القادمة في حال توفرت الظروف الملائمة. وإن لم يتم الإطلاق خلال 10 أيام فسوف يتم نقل الصاروخ إلى الغرف النظيفة وفحص القمر الاصطناعي وإعادة شحنه قبل تحديد موعد جديد للإطلاق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news