محمد بن راشد: إلى كل الأمهات.. أنتن مصدر الحياة.. أنتن الحياة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مقطع فيديو اهداء إلى كل الأمهات بمناسبة يوم الأم.

وقال سموه عبر التغريدة " إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون ..

حفظكن الله ..

محمد بن راشد: إلى كل الأمهات .. من مثلكن .. من يشبهكن.. أنتن مصدر الحياة .. أنتن الحياة .. تتقاصر كلماتنا عن وصف حجم المحبة والرحمة الذي وضعتموه في هذا الكون ..

حفظكن الله ..#يوم_الأم #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/oDeY6wPWWS — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 20, 2021

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