توظيف.. تدريب حكومي لتمكين «أصحاب الهمم» في وظائفهم بأبوظبي

المصدر: إعداد: أشرف جمال

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع وهيئة الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، برنامجاً تدريبياً لتمكين موظفي الجهات الحكومية من أصحاب الهمم، في جهات عملهم.

ويقوم البرنامج على تهيئة بيئة مثالية وحاضنة لأصحاب الهمم في مقار العمل، من خلال تثقيف وتوعية زملائهم الموظفين بمفاهيم التعامل معهم، وسبل تقديم الدعم اللازم لهم عند الحاجة، لمساعدتهم على تأدية المتطلبات الوظيفية بالشكل الأمثل وبروح الفريق.

وأوضحت المؤسسة، في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار مبادرة تحمل اسم «زملاء الهمم»، لتطوير بيئة عمل دامجة لأصحاب الهمم، وموجهة لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي، وذلك ضمن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم‬، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن تنظيم ورش عمل افتراضية لرفع الوعي لدى موظفي الجهات الحكومية بأهمية دعم حقوق وفرص أصحاب الهمم.

وذكرت أن المبادرة تأتي ضمن محور التوظيف في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024، التي تضمن حق العمل لأصحاب الهمم وحصولهم على فرص عمل متكافئة، وتحسين بيئة العمل لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة، مشيرة إلى أن أبرز مخرجات برنامج «زملاء الهمم» تشمل تعزيز توعية موظفي حكومة أبوظبي، وتمكينهم من اكتساب مهارات التعامل مع أصحاب الهمم من مختلف الفئات، والتعرف إلى فئات الإعاقة والتمييز بينها، والتعرف إلى خصائص أصحاب الهمم واحتياجاتهم بحسب فئات إعاقتهم، وتطوير مزيد من الاتجاهات الإيجابية نحو العمل مع أصحاب الهمم، وتعديل البيئة المادية والاجتماعية للعمل بما يناسب أصحاب الهمم، والتعرف إلى أساليب تقديم الدعم والمساعدة لأصحاب الهمم وتطوير بيئات عمل صديقة لأصحاب الهمم.

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