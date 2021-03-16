الإعلان عن حزمة من الإجراءات للوقاية من كوفيد-19 في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

أعلن قائد عام شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي بالإمارة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، حزمة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، التي تم اعتماد تطبيقها في الإمارة، وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، للوقاية من انتقال وانتشار عدوى فيروس كوفيد-19 خلال الشهر الكريم.

وتم تحديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية المهمة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال الشهر، تمثلت في منع إنشاء خيام إفطار الصائم أو تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية، مع منع توزيع وجبات إفطار الصائم أمام المنازل، وعلى الراغبين التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة، أو من خلال التعاقد مع أحد المطاعم.

وفي الجانب ذاته ناشد مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة عضو فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة، منذر محمد بن شكر الزعابي، أصحاب المطاعم، ضرورة الحرص على اتباع أقصى درجات الوقاية، وإعداد الوجبات باتباع أقصى درجات النظافة والصحة العامة، من قِبَل مُعدّي الوجبات، مع التأكد من سلامة وصحة مُعدّي ومُقدّمي الخدمة، كما يجب أن يتم وضع الوجبات في صناديق أو أكياس وإغلاقها بإحكام.

وأضاف أنه يمنع منعاً باتاً توزيع وجبات إفطار الصائم داخل أو أمام واجهة المطاعم، ويقتصر توزيع وجبات الإفطار على مجمعات العمالة السكنية من خلال التنسيق بين المطاعم، وإدارة سكن العُمّال في المنطقة، كما يقتصر البيع في المطاعم على الوجبات العادية للجمهور باتباع أقصى درجات الوقاية، والتأكد من لبس الكمامات والقُفّازات لمقدمي الخدمة، مع عدم السماح بالتجمعات قبل أخذ الوجبات من قِبَل المستفيدين، وكذلك بعد أخذ الوجبات، مع ضرورة ضمان ترك مسافة مترين بين كل شخص والآخر، والتقيّد التام بلبس الكمامات الواقية.

وأكد الزعابي، أنه في حال عدم التزام المطاعم أو المحسنين بهذه الشروط، وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فسيتم التعرض للمخالفة والمساءلة القانونية، حفاظاً على أمن وسلامة صحة ووقاية المجتمع من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيداً بالجهود المثمرة التي تبذلها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في سبيل التصدي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحقيق الوصول إلى مجتمع آمن متعافٍ تماماً من هذه الجائحة دون أمراض أو خسائر في الأرواح.

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