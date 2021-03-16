اطلاق الحساب الرسمي للاحتفال بعام الخمسين على "تويتر"

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

تم اطلاق الحساب الرسمي للاحتفال بعام الخمسين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" وذلك احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة حيث ينطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس عام 2022.

وتم نشر عدد من التغريدات على الحساب من بينها مقطع فيديو عن الاحتفاء بعام الخمسين وأنه عام تحقيق الطموحات وبناء الآمال، وتم التعليق عليه: "نحتفي معاً بـ50 عاماً من تحقيق الطموحات.. 50 عاماً من بناء الآمال.. 50 عاماً من بناء وطن للجميع.. نحن هنا لنحتفل بالحياة".

من هنا، نحتفي معاً بـ50 عاماً من تحقيق الطموحات.

50 عاماً من بناء الآمال.

50 عاماً، من بناء وطن للجميع.

نحن هنا لنحتفل بالحياة. #عام_الخمسين



50 years of realised dreams. 50 years of hope. 50 years of togetherness. 50 years of us. Are you ready to move forward? #UAE50 pic.twitter.com/og7WW635Us — The Year of the 50th (@UAEYearOf) March 16, 2021

ويشار الى أن الأنشطة المتعلقة بعام الخمسين تتمحور حول ركائز رئيسة هي:

- إطلاق عام الخمسين بروحٍ احتفالية تشمل كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له.

- دعوة أبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين.

- إلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول طموحات الخمسين عاماً القادمة، ودعمهم لتحقيق إنجازات وطنية نوعية تعزز مسيرة التقدم والازدهار.

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