اطلاق الحساب الرسمي للاحتفال بعام الخمسين على "تويتر"

تم اطلاق الحساب الرسمي للاحتفال بعام الخمسين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك عقب اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عام 2021 في دولة الإمارات "عام الخمسين" وذلك احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة حيث ينطلق عام الخمسين رسمياً في 6 أبريل عام 2021 ويستمر حتى 31 مارس عام 2022.

وتم نشر عدد من التغريدات على الحساب من بينها مقطع فيديو عن الاحتفاء بعام الخمسين وأنه عام تحقيق الطموحات وبناء الآمال، وتم التعليق عليه: "نحتفي معاً بـ50 عاماً من تحقيق الطموحات.. 50 عاماً من بناء الآمال.. 50 عاماً من بناء وطن للجميع.. نحن هنا لنحتفل بالحياة".

50 years of realised dreams. 50 years of hope. 50 years of togetherness. 50 years of us. Are you ready to move forward? #UAE50 pic.twitter.com/og7WW635Us